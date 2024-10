Zimbardo forever: osobní vzpomínka na slavného psychologa, který miloval Česko, Prahu a Havla

Z mlhy střídavě vystupuje a zase mizí nezaměnitelný obrys mostu Golden Gate. Vzduch v pravidelných intervalech proráží hluboké táhlé zatroubení. Důstojný tón mi zní jako zaoceánský parník, ale je to „foghorn“, zvukový maják, který hlídá zátoku. Kromě něj sem co chvíli tlumeně doléhá zvuk, který jako by vydávala padající řada dominových kostek. Jde ale o pálené cihličky, kterými byla dlážděna slavná Lombard street, ulice na příkrém svahu. Něžně klapou pod koly aut.