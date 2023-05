Zeman lhal dvakrát: Posudek existoval a upozorňoval na problémy při jmenování šéfa ÚS

Když dnes už bývalý prezident Miloš Zeman na konci minulého roku zvažoval předčasné jmenování předsedy Ústavního soudu, opíral se podle svých slov o právní analýzu, kterou si nechal vypracovat a jež mu podle jeho slov tento krok posvětila. Zvažoval, že do funkce jmenuje ústavního soudce Josefa Fialu, kterého v minulosti prosazoval kancléř Vratislav Mynář coby kandidáta SPOZ na senátora. Proti jeho postupu se ohradila právní komunita, a dokonce i část ústavních soudců a Fialových kolegů s argumentem, že by se jednalo o ústavní puč, a Fiala by se stal Zemanovým nástrojem pro jeho uskutečnění. Podle ústavních právníků by takový krok mohl způsobit právní a politický chaos a znamenal by vyprázdnění kompetencí nového prezidenta Petra Pavla, do jehož pravomoci by už logicky výběr předsedy soudu spadal.

Prezidentská kancelář tehdy na dotazy Respektu tvrdila, že šlo jen o ústní konzultace právníků, kteří předčasné jmenování šéfa Ústavního soudu potvrdili. „Jediná informace získaná přímo od prezidenta republiky spočívá v tom, že příležitostně požádal o stanovisko k možnému jmenování předsedy Ústavního soud některé čelné funkcionáře v právnických profesích, šlo ovšem o záležitost v ústní podobě, obsah požadovaných informací není nikde zaznamenán,“ odpověděl v půli ledna vedoucí odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky Václav Pelikán na žádost Respektu o poskytnutí informací. Na základě toho napsal Respekt text o tom, že prezident lže. Jak se ale ukázalo, celý příběh je ještě zamotanější.