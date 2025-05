Zbraně skládá jedna z nejznámějších teroristických organizací světa. Tak kde jsou oslavy?

Dala by se čekat velká sláva a celosvětová mediální pozornost. Své rozpuštění totiž oznámila jedna z nejznámějších teroristických organizací, Strana kurdských pracujících (v kurdské zkratce PKK). Přiblížila se tím možnost ukončení čtyřicet let trvající občanské války, která si vyžádala desítky tisíc mrtvých. V převážně Kurdy obývaných městech na jihovýchodě Turecka se krátce tančilo, k jiným velkým oslavám však nedošlo a také velká světová média po krátkém ohlášení novinky hned přesunula pozornost do jiných mezinárodních ohnisek.