Věděl jsem, že brzy začne válka, a moje matka byla pořád na Donbase

"Já tam mámu zkrátka nenechám,“ rozhodl Daniel, osmadvacetiletý doktorand studující v Praze. Několik předchozích týdnů se snažil přesvědčit matku, aby opustila rodný Siversk, který po většinu života považoval za svůj domov i on. Daniel totiž věděl téměř jistě, že obyvatele města v hustě osídlené oblasti Donbasu na východě Ukrajiny může každým dnem přepadnout ruská armáda. Blížila se válka.

Zvěsti o invazi se na Donbase šířily už od anexe Krymu v roce 2014, a málokdo jim proto přikládal velkou váhu. Jenže tentokrát bylo něco jinak. Prognostici z celosvětově známé předpovědní platformy Metaculus – kterou Daniel sledoval od jejích počátků – přikládali ruské invazi na Ukrajinu trvale vyšší pravděpodobnost než ostatní predikční trhy a v prosinci předminulého roku přisoudili tomuto scénáři 35procentní pravděpodobnost. Daniel usoudil, že pro tak závažnou otázku, jako je válka, jde o vysoké číslo.

Od té doby pečlivě sledoval informace o masovém přesunu vojsk a přepravě dělostřelectva, pěchotních transportérů a materiálu z Ruska k ukrajinským hranicím. V Černém moři byly zaznamenány ruské flotily, některé až z Arktidy a Dálného východu. „K plnohodnotné invazi už chybělo jen rozmístění vojsk v Bělorusku, severně od Kyjeva. A to udělalo Rusko v polovině ledna. Důkazy byly jasné,“ popisuje.

Odhady předpovědní platformy Metaculus, že k ruské invazi dojde, vzrostly v polovině ledna 2022 na 52 procent a v únoru dosáhly 89 procent. Ještě tehdy ale mnoho komentátorů, novinářů a odborníků tvrdilo, že válka nepřipadá v úvahu. „Dostalo mě to do opravdu těžké situace,“ říká Daniel. „Věděl jsem, že jsem možná jediný v naší rodině, kdo ví, co se děje, a má pro to důkazy.“

S rostoucími čísly rostla i naléhavá potřeba situaci řešit. Daniel se snažil matku zpočátku přesvědčit jemně a dával si pozor, aby v ní nevyvolal zbytečné obavy. Nejprve ho odbyla s tím, že „takové věci se prostě nedějí“. Ale už nezbývalo mnoho času…

Moudrost davů

Zní to, jako by Daniel s pomocí jakýchsi prognostiků z internetu dokázal předpovědět, co se na Ukrajině stane. Šlo ale skutečně o předvídání budoucnosti? Ne. Ve skutečnosti mluvíme o tzv. prognózování (angl. forecasting), což není věštění z křišťálové koule, nýbrž vytváření informovaných odhadů na základě expertízy prognostiků, kteří vycházejí z relevantních informací, dat a měnících se okolností. Cílem není určit, „co přesně se stane“, ale co nejpřesněji zmapovat možný budoucí vývoj a jeho důsledky.