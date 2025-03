„Umřel vám syn – to nezní moc dobře.“ Jak se lékaři učí sdělovat nevyslovitelné

Student se dopouští několika malých zaškobrtnutí, třeba když se matka ptá, zda může syna vidět, a on odpovídá, že teď je ještě „otevřený“, nebo když se žena obviňuje z toho, že měla syna na cestě do školy doprovodit. Štěpán odpovídá, že to „byl už velký kluk“, místo aby řekl, že to není její vina. Jinak se ale všichni shodují, že odvedl dobrou práci. Spolužáci ho odměňují spontánním potleskem. „Stejně se ale cítím mizerně,“ přiznává budoucí lékař. „Je strašné někomu oznámit, že jedna z hlavních osob, pro kterou žil, už tady není. Říct něco, co je nevyslovitelné.“