U mrtvého střelce našla policie kopii dopisu. Motiv jeho činu stále neřekla

Vyšetřování masové vraždy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pokračuje, policie dnes na tiskové konferenci informovala o dalších podrobnostech včetně toho, jak na místě v den střelby postupovala ona sama. Co se týká motivů vraha, zůstávají nadále nejasné. „Stále jsou v rámci prověřování,“ řekl Vojtěch Motyka, zástupce ředitele pražské kriminálky.

Motyka pouze uvedl, že zmínky v některých médiích popisující vraždu otce s novorozencem v Klánovickém lese – spáchanou týden před střílením ve škole – jako čin provedený pachatelem ze „vztahových důvodů“, nejsou pravdivé. „To jsme vyloučili,“ řekl Motyka s tím, že mezi obětmi a vrahem nezjistila policie žádné vazby.

Kriminalista naopak potvrdil, že v rodném domě vraha ve středočeské Hostouni našli policisté v den vraždění na filozofické fakultě jeho dopis, kde se k činu v Klánovicích doznal, kopii dopisu pak nalezla i u něj při ohledání těla po sebevraždě na střeše fakulty. Než zbraň nakonec v policejním obklíčení obrátil proti sobě, zabil dohromady sedmnáct lidí.

Jak už policie řekla dříve, po vraždě v Klánovicích vytipovávala možného vraha na základě střel, které na místě našla. Odpovídaly jednomu typu pistole, kterou v danou dobu mělo v Česku kolem čtyř tisícovek osob včetně studenta FF UK z Hostouně. Vyšetřovatelé ale nestihli pátrání zúžit na něj, protože se mezitím vydal k hromadné vraždě na filozofickou fakultu. Předtím v jejich domě v Hostouni zabil svého otce.

To by znamenalo, že by pak zřejmě o něco dříve, než se v reálu stalo, nasadila více policistů a nechala je masověji prohledávat více míst včetně hlavní budovy Filozofické fakulty UK na Palachově náměstí, kde vrah o dvě hodiny později střílel.

K tomu, jak známo, nedošlo, policie totiž v domě našla výbušné zařízení a musela s ohledáním těla počkat až po zásahu pyrotechniků. V mezidobí pak policejní hlídky hledaly houstouňského „sebevraha“ v pobočce školy v Celetné ulici, kde měla policie tip, že by měl mít od dvou hodin odpoledne přednášku. „V 16.12 jsme zjistili, že zavraždil otce,“ řekl na tiskovce k okolnostem nálezu otce náměstek Motyka. V té době už ale bylo v Praze po všem a v učebnách a na chodbě fakulty leželo 14 mrtvých.