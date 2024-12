Sehnali jsme peníze na operaci pro syna a odjeli do Londýna. Doufáme, že už se brzy poprvé sám nají

Nakonec míříme do jednoho z podniků britského řetězce Wetherspoons. Manželé mě lákají na britskou snídani a bezedný čaj s mlékem. Když vstupujeme do podniku, vítá nás příjemné teplo a taky pár kožených tváří starších mužů sedících už teď dopoledne u piva – velkému osvětlenému baru vévodí řada píp. Pár skupinek hostů snídá anglická vejce s párkem a fazolemi. Servírka se vesele usmívá a my si sedáme do jednoho z boxů u zdi podniku.