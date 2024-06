S Guptou nemá huť budoucnost. Zaměstnanci Liberty Ostrava vyhlížejí tajemného kupce

Majitel oceláren, britský magnát Sandžív Gupta, sice od začátku tohoto roku sliboval investice a nový rozjezd, jeho plánům na restrukturalizaci podniku však zaměstnanci postupně přestali věřit. Když tedy firma minulou středu oznámila, že není schopna splácet své dluhy překračující už pět miliard korun a vstupuje do procesu známého jako insolvence, z pohledu zaměstnanců to přineslo naději, že se věci možná začnou obracet k lepšímu. Nebo že se přinejmenším po měsících přešlapování a mlžení dají do pohybu. Insolvence totiž znamená, že v rozhodování o dalším směru firmy už nebude mít hlavní slovo majitel, ale věřitelé, v jejichž zájmu je získat své pohledávky zpět.