Respekt: Vážným kandidátem Hradu na šéfa Ústavního soudu je Josef Baxa

Jednou z nejdiskutovanějších prezidentských pravomocí byla během nedávné volební kampaně otázka, kdo a kdy obsadí předsednický post Ústavního soudu, jehož současný šéf Pavel Rychetský odejde z čela instituce v srpnu. Kombinace aktuálního složení soudu a faktu, že většině ze současných ústavních soudců skončí mandátdo dvou let, způsobila, že nová hlava státu se musí porozhlédnout mimo vnitřek této instituce. A podle zjištění Respektu by prezident Petr Pavel a jeho poradní panel složený z právních expertů v její čele rád viděl bývalého předsedu Nejvyššího správního soudu Josefa Baxu.

Vytvářet atmosféru

Že padá Baxovo jméno, není vlastně příliš nečekané. Jako o nástupci Rychetského se o něm mluví už roky, překážkou pro jeho kariérní posun však byl v posledních letech již bývalý prezident Miloš Zeman. S ním se Baxa dostal do konfliktu poté, co média včetně Respektu popisovala, jak se Zemanův kancléř Vratislav Mynář snažil zasahovat do rozhodování nejvyšších tuzemských soudů v kauzách, která se týkala prezidenta či jeho spojenců.

V březnu 2016 kancléř adresoval Baxovi dosud nezveřejněný dopis, jenž se týkal tehdy projednávaného případu u Nejvyššího správního soudu. Odůvodnil ho „potřebou pana prezidenta“ a zcela konkrétně u Baxy sondoval jeho názor ve věci konkrétní kauzy. Předseda soudu však Mynáře rovněž dopisem zřetelně odmítl s tím, že o takové věci nemůže být žádán. A odpověděl, že se nemůže ze své pozice vyjadřovat ke konkrétním otázkám případů, které Nejvyšší správní soud rozhoduje.