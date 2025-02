Proti dealerům dopaminu není nikdo imunní

Josefovi bude brzy sedmdesát let. Je v důchodu, ale stále se částečně věnuje svému podnikání v oblasti nemovitostí. Zbytek volného času pak donedávna trávil nejvíce ve společnosti digitální platformy YouTube. Jeho vášeň se zrodila poté, co odešel do penze a výrazně si snížil pracovní úvazek. Ve volném čase stále častěji usedal k počítači nebo chytré televizi, bral do ruky chytrý telefon. Nejprve sledoval delší videa, vtipné skeče a dokumenty o leteckých katastrofách. Pak objevil YouTube Shorts, formát nekonečného proudu krátkých videí, který americká společnost okopírovala od čínského TikToku, a odborníci je považují za obzvlášť návykový. Jeho rodina jej stále častěji nacházela s očima přilepenýma k obrazovce.