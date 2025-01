Proč jsou dnešní problémy světa důvodem k optimismu

V Británii se právě minulý týden veřejnost z průzkumu agentury FGS Radar dozvěděla, že mezi tamními mladšími lidmi do 44 let zastává podobné názory zhruba každý pátý. Zdá se, že na nic není čas, že je potřeba řešit mnoho zcela zásadních věcí najednou, jinak začnou řinčet plechy havarovaného auta. „Každá ze zmíněných výzev by rozhodně stačila sama o sobě. Společně jsou předzvěstí nové, děsivé éry. Znovu a znovu se vracím k překladu slavné věty z díla Antonia Gramsciho: Starý svět umírá a nový se rodí jenom s obtížemi. Teď přichází chvíle pro přízraky,“ končí zmíněný komentář Ezry Kleina.