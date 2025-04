Pitva ukázala, že část záchranářů zabitých v Gaze izraelskou armádou byla zasažena do hlavy

Deník The New York Times (NYT) získal pitevní zprávy zdravotníků a záchranářů, kteří byli minulý měsíc zabiti při izraelském útoku v Gaze. Ze zpráv vyplývá, že většina z nich zemřela na následky střelných ran do hlavy nebo hrudníku, ostatní měli poranění způsobená střepinami a další zranění.