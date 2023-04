Pavel: Aktuálním úkolem pro Česko a jeho spojence je dostat munici na Ukrajinu

Když prezident Petr Pavel navštívil východoukrajinské Dnipro, bylo to poprvé, co se od zahájení loňské ruské agrese západní státník vypravil tak daleko na východ za Kyjev - do míst, odkud je to už jen sto kilometrů k frontě.

Do Dnipra přijel z pátka na sobotu nočním vlakem z hlavního města. Návštěvu zahájil setkáním s gubernátorem Serhijem Lysakem v centru oblastní správy a společně uctili památku padlých v Aleji hrdinů. Následně se setkal se starostou Dnipra, původní profesí historikem Borisem Filatovem, který ho vzal do muzea dějin města a popisoval mu jeho minulost a těžkou současnost, kdy na Dnipro dopadají ruské rakety. Ty zatím poslední zde zabíjely dva dny před Pavlovým příjezdem.

Nový Respekt

Společně za Zelenským

V Dnipru prezident mluvil také s uprchlíky, kterých tu je 190 tisíc; v celé Dnitropetrovské oblasti pak čtyři sta tisíc. Přišli sem z dočasně okupovaných částí Donbasu a také od Azovského moře. Hodně jich dorazilo z totálně destruovaného přístavu Mariupol, ti nejnovější jsou z Bachmutu, o který Ukrajinci s Rusy svádí měsíce líté boje.

Bydlí v mnoha ubytovnách a v jedné z nich, cihlové čtyřpatrové stavbě, prezidentovi popisovali své příběhy, jak ztratili nejbližší, veškerý majetek, domov. Když mezi nimi prezident procházel, sledovala ho po očku i malá černovlasá holčička, která tu našla přístřeší; nejen jí pak Pavel předal hračky.

V Dnipru Pavel neviděl jen to, jaké to je, když člověk přijde o vše. V poklidné bytové čtvrti u veletoku Dněpr se zastavil u trosek domu zasaženého 14. ledna ruskou raketou Ch-22. Zemřelo tu šestačtyřicet lidí včetně tří dětí, dalších více než sedmdesát bylo zraněno. Oběti připomíná improvizovaný pomník zbudovaný v autobusové zastávce plné plyšáků, u nějž prezident mlčky postál.

Odpoledne pak v Novomoskovské úrazové nemocnici předal dar české vlády, devět lůžek firmy LINET pro zraněné vojáky i civilisty. Mluvil se zraněnými vojáky a poté těm, kteří půjdou na frontu, dodal kuráž. Na vojenskou techniku, kterou Ukrajině dodalo Česko, napsal Rusům vzkaz: “Jděte domů, Rusové, než bude pozdě.” Stroje si prohlédl na polygonu, kde se ukrajinští vojáci cvičí.