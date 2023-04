Společně za Zelenským

Petr Pavel a Zuzana Čaputová rozhodně dokážou do posledního momentu tajit svoje kroky. Když byl Pavel v lednu zvolen novým prezidentem, ještě před tím, než byly sečteny všechny hlasy, vyrazila Čaputová autem na tajnou misi do Prahy, aby mu pogratulovala. Kdyby to nevyšlo, otočila by to někde u Brna a nikdo by se o jejím záměru zřejmě nikdy nedozvěděl. Jak už dnes víme, vše dopadlo podle jejích představ, a tak si oba politici potřásli večer rukama v pražském Foru Karlín, kde generál v záloze slavil volební triumf. Pavel udržoval do poslední chvíle ohledně Čaputové poker face, byť jako jeden z mála tušil, co má za lubem.

Ještě větší překvapení nastalo minulý týden, když se Pavel s Čaputovou vydali na společnou tajnou cestu do Kyjeva. Na nebezpečnou misi vyjeli vlakem, v němž museli mít všichni cestující zatažená okénka dvojitou záclonou a vypnuté telefony, aby si jich nevšimli Rusové, kteří je mohli zaměřit. Shodou okolností probíhá cesta zrovna v době, kdy řadu míst na Ukrajině znovu zasypaly rakety vypálené z ruských bojových letounů Tu-95 operujících nad Kaspickým mořem. „Musíme nepozorovaně proplout krajinou,“ říká ve vlaku k přísným opatřením jeden z bodyguardů. Respekt byl jako jedno z mála médií přímo na palubě.