Odchod USA z WHO zhorší zdraví Američanů i obyvatel rozvojového světa

Odchod Spojených států ze Světové zdravotnické organizace (WHO) patří ke kontroverzním rozhodnutím, která staronový prezident Donald Trump vyhlásil pomocí exekutivního příkazu hned první den ve funkci. Obhajuje ho tím, že Spojené státy platí do WHO půl miliardy dolarů ročně, nejvíc ze všech zemí světa, mnohem víc než například čtyřikrát lidnatější Čína (v období let 2022–2023 dosáhl americký příspěvek ve skutečnosti celkem 1,3 miliardy dolarů). A tvrdí, že WHO Američany okrádá. Kritizuje tuto organizaci také za byrokracii a neschopnost zavádět reformy nebo za nezvládnutí nástupu covidu v čínském Wu-chanu a malý tlak na Čínu, aby umožnila vyšetřit příčiny pandemie.