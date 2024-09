Odcházíme z vlády, řeklo jednoznačně pirátské fórum

Členská základna to řekla jednoznačně: pro bylo 709 členů z celkem 894 hlasujících, celkem se mohlo účastnit 1164 lidí. Piráti o svém vládním angažmá hlasovali od pátku dopoledne, většina z hlasujících (600 členů) odevzdala hlas ještě týž den. Systém ale nedovolí nahlédnout do průběžného stavu hlasování, nikdo si tak nemohl být zcela jistý, co straníci řeknou, ačkoli vedení strany mluvilo o odchodu a Bartoš to avizoval koaličním stranám.