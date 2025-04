O Xaverovi a ČT. Poslanci marně lámali ze Součka info, neschválili mu výroční zprávu

Iniciátor jednání o komunikaci Součka s radou Jan Lacina (STAN) se chtěl ředitele ČT ptát hlavně na to, co podle něj už rok a půl koluje po Praze – zda ředitel někomu z radních něco slíbil. „Jestli je to tak, že každý člen rady, který pana ředitele volil, si nadiktoval několik podmínek mimo rámec, který členům rady umožňuje zákon, považuji to za mimořádně problematické,“ prohlásil Lacina.