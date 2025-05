Litevský ministr zahraničí: Musíme se bránit od první minuty, to je klíčové, aby nepřítel nezískal naše území

S odpovědí souvisí řada doplňujících otázek – kdy a za jakých okolností a tak podobně. Že by se Rusko připravovalo na užití vojenské síly za účelem agrese vůči mojí zemi teď, to považuji za nepravděpodobné. Ale to hodnocení se samozřejmě může velmi rychle změnit v závislosti na dalším vývoji na Ukrajině a na tom, jak bude uspořádána její bezpečnost. Bezpečnost Ukrajiny bude do budoucna hlavním faktorem bezpečnosti Evropy.