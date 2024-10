Lidovci pokračují středem. Čunek neuspěl, Výborný se vrací jako předseda

A lidovci si v pátek zvolili to, co by se dalo nazvat střední cestou: tedy nikoli přílišné vybočení ze současného vládního směru pod hlavičkou Spolu, které by představovalo vítězství Jiřího Čunka, ale spíše jeho korigování. Dosavadního předsedu Mariana Jurečku ve druhém kole volby porazil ministr zemědělství Marek Výborný.