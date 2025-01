Když v Srbsku řeknu, že jsem Ukrajinec, odpovídají mi, že jsem Rus

Ukrajinec Taras se dostal do Srbska v první vlně uprchlíků poté, co Rusko před třemi lety napadlo Ukrajinu. Taras je jedním ze 43 000 vysídlených Ukrajinců, kteří přes několik málo volných koridorů a po tisících kilometrů dorazili do Srbska, aby unikli ruskému ničení své země. Dnes jich v Srbsku zůstává asi 4 500.