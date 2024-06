Jsme ve fázi dějin, kdy ke skutečným řešením vedou jen radikální opatření

Nejstarší německá politická strana nese svoji pochodeň už 161 let a snadno tak propadneme dojmu, že tu s námi bude navždy. Ale její plamen také může velmi rychle vyhasnout – a právě od evropských voleb, kdy SPD zaznamenala na spolkové úrovni historicky nejhorší výsledek, jsou takové pochybnosti zcela namístě. To bolí, vždyť v existenční krizi není ledasjaká strana. Sociální demokracie je srdcem německého stranického systému, je to strana nás všech.