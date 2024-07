Je to svědomitost, nebo typicky zelený „monopol“ na pravdu?

Co je víc? Vlastní čisté svědomí, nebo loajalita k rozhodnutí kolegů? Nebo přesněji: autentická starost jedné ministryně životního prostředí o přírodu, nebo oponentní názor šéfů zemských vlád, kteří mají ochranu přírody v kompetenci? Leonore Gewessler stála před tímto dilematem, když se v Bruselu v půli června chystalo hlasování o zákonu na obnovu přírody. Státy Evropské unie by nutil k ozdravení pětiny ekosystémů k roku 2030: do řady vysušených mokřadů by se například vrátila vláha a některé řeky by zase tekly v přirozených korytech. Rakouská ministryně ze strany Zelených se rozhodla: pro svědomí, proti přání nadřízeného kancléře i zemských vlád, které zákon ve společné dohodě odmítaly. A právě její hlas byl nakonec rozhodující.