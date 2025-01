Jak využít pomoc umělé inteligence a neztratit přitom mozek

Na střední škole jsme v hodinách češtiny museli pravidelně psát takzvaný čtenářský deník, což byl nástroj, jak nás donutit přečíst alespoň deset knih za rok. O každé knize bylo potřeba napsat do deníku referát a v něm zodpovědět deset vcelku složitých otázek: jak je kniha napsaná a proč to tak asi autor udělal; co se v knize děje a o co v knize jde; z jaké je doby a jakým jiným knihám se podobá; proč se nám líbila, případně nelíbila. A tak podobně.