Historická změna v Německu. Země se nebývale zadluží kvůli obraně a lepší infrastruktuře

Merzovi křesťanští demokraté se v úterý večer se svými partnery v pravděpodobné příští vládě – sociálními demokraty – dohodli na dvou reformách. Na obranné výdaje přesahující jedno procento HDP se nebude vztahovat dluhová brzda omezující výši státních výdajů. Příští vláda tedy nebude mít v investicích do armády a bezpečnosti nijak finančně svázané ruce. Bude moci vydávat tolik, kolik bude potřeba – a to ve chvíli, kdy to bude potřeba.