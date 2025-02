Grónský premiér se chce probudit ze zlého snu

„Jsme Gróňané,“ odpovídá Egede poněkud roboticky na dokola se opakující otázky o Trumpově neutuchající pozornosti. „Nechceme se stát Američany. My nechceme být ani Dánové.“ Egede by byl nejraději, kdyby mu všichni dali pokoj. Takový dojem jsem získal ještě před tím, než jsem se do Nuuku vypravil. Do premiérovy kanceláře jsem několikrát volal, abych požádal o setkání, během kterého bychom spolu sledovali Trumpův inaugurační projev. Nemyslel jsem si, že bude obtížné ho zastihnout. Grónsko je rozlohou zhruba třikrát větší než Texas, zároveň tu ale žije 56 tisíc lidí, což je méně než ve městě Bethesda v Marylandu.