Exkluzivní investigace německých novinářů: Informace o původu koronaviru mají stále razítko „tajné“

Tajná operace BND je akcelerátorem debaty, která hýbe světem i pět let po vypuknutí pandemie: Pocházel virus skutečně z trhu se zvířaty ve Wu-chanu, který byl dlouho považován za nejpravděpodobnější místo vypuknutí nákazy? Nebo pocházel z čínské laboratoře, jak se předpokládalo už na počátku, aniž by to bylo podloženo důkazy? A pokud virus opravdu unikl z laboratoře, tak jakou odpovědnost nese vláda v Pekingu za pandemii, jež podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) stála život až 20 milionů lidí, z toho asi 174 tisíc v Německu? (Pro Česko se počet obětí covidu udává 43 tisíc – pozn. red.) Pandemii, která způsobila miliardové hospodářské škody a psychickou a sociální devastaci mnoha společností.