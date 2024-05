Existují vůbec akademici, kteří měli žádat vyhazov expertky na Blízký východ Ireny Kalhousové? 

O požadavku, aby skončila ve své pozici na Karlově univerzitě, se politoložka Irena Kalhousová dozvěděla minulou sobotu dopoledne od známého. Nemá Instagram, a tak si na něm nemohla přečíst, že neznámá osoba nebo skupina lidí v instagramovém účtu s názvem Academics against apartheid (Akademici proti apartheidu) napsala výzvu, aby škola „přehodnotila zaměstnávání osob, jako je doktorka Irena Kalhousová“, protože „ve výuce papouškuje rasistickou sionistickou rétoriku“. „Řekla jsem si, že to nechám být, že na to nebudu reagovat, protože jsem neviděla důvod, proč dělat anonymům reklamu a podporovat, aby se to začalo masově šířit.“

Ale protože lidé na sociálních sítích informaci sdíleli a začala se masově šířit už během soboty i bez přispění Kalhousové – přeskočila hlavně na Twitter –, poradila se s děkanem Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (FSV UK) Tomášem Karáskem, zda a jak na informaci o anonymní výzvě reagovat. Škola už v té chvíli znala i požadavek svých zaměstnanců, kteří si instagramové pomluvy všimli, aby se své zaměstnankyně zastala.

A to bude všechno

Irena Kalhousová je ředitelkou Herzlova centra izraelských studií na Institutu politologických studií FSV UK a odbornicí na bezpečnostní situaci na Blízkém východě. Od loňského října, kdy Hamás napadl Izrael genocidním útokem svých ozbrojenců proti izraelským civilistům žijícím v kibucech kolem hranice židovského státu s Pásmem Gazy, jako přední česká expertka často vysvětluje a komentuje situaci i v médiích. A právě její pohled na události anonymní akademiky tak rozhořčil, že vyzvali školu k jejímu propuštění. „Domluvili jsme se, že k tomu zaujme oficiální stanovisko univerzita, a to bude všechno,“ říká Irena Kalhousová k instagramové výzvě.

Ještě než k tomu došlo, všiml si instagramové výzvy server Echo24 a minulou neděli o ní napsal krátký informativní článek s titulkem „Výpad proti odbornici na Blízký východ. Demonstranti žádají odchod Kalhousové z Univerzity Karlovy“. A pak už se informace s odkazem na Echo24 začala šířit médii. Šéfredaktor listu Dalibor Balšínek na otázku, jak v redakci uvažovali o tom, zda zveřejnit přání anonyma, aby už někdo nepracoval, kde pracuje, odpovídá, že tohle pro ně nebyl typický anonym. „Anonymní výzvu bychom nepublikovali, ale tohle byl složitější případ. Z instagramového účtu jsme vyčetli, že jde o lidi, kteří o pár dní dříve organizovali demonstraci před budovou univerzity,“ říká Dalibor Balšínek.