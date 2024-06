Další civilizační posun v Česku: bít děti už nebude přijatelné

Někdy o velké společenské změně nevypovídá nejpřesněji to, na co veřejnost bouřlivě reaguje, ale události, které ji naopak nechají zcela chladnou. Z druhé kategorie je překvapivé ticho, které zavládlo poté, co vláda Petra Fialy schválila novelu občanského zákoníku. Norma vcelku zásadně mění podmínky pro rozvod, následnou péči o děti i definici přiměřené výchovy. V českém právu je tak vůbec poprvé jasně a deklarativně stanoveno, že přiměřená výchova dětí neobsahuje fyzické trestání. Zákon nyní čeká legislativní kolečko, které může ještě přinést překvapivé situace, ale vláda ukázala jasný směr.