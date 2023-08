Balák vyrobil hradní záhadu: odvezl z Lán trofeje a vycpaniny, které nikomu nechybějí

V rámci prověřování hradního hospodaření za éry prezidenta Miloše Zemana se policejní vyšetřovatelé zaměřili i na aktivity spojené s bývalým Zemanovým ředitelem Lesní správy Lány Milošem Balákem. Konkrétně se zabývají tím, proč po zvolení nového prezidenta Petra Pavla přestěhoval z Lán desítky trofejí, vycpané zvěře a porcelánu, které měl dlouhodobě uložené v garážích a na půdě lánské správy.

Do přesunu se vložil i bývalý hradní kancléř Vratislav Mynář - s Balákem měl probírat, jak trofeje a porcelán narychlo převézt do skladů u Kladna. Na jaře pak Balák požádal nového ředitele lánské Lesní správy Pavla Rusa, aby mu vycpanou zvěř převezli hradní úředníci. Rus Deníku N potvrdil, že s tím souhlasil jen pod podmínkou, že Balák za převoz věcí zaplatí. “A to se stalo. Za přepravu řádně zaplatil,” uvedl Rus.