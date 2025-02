Agenti ve Varech: Podezřelý převod „ruského“ chrámu na Maďary řeší finanční analytici

Transakce ovšem zatím oficiálně neskončila. Do řízení o převodu totiž nedávno vstoupil nový účastník - Finanční analytický úřad (FAÚ), který v Česku mimo jiné prověřuje peníze Rusů a jejich firem na sankčních seznamech. To, z jakého důvodu se FAÚ k zablokování převodu rozhodl a jaký bude další vývoj, nechtěla jeho mluvčí Michaela Lagronová blíže komentovat. „Bohužel se kvůli mlčenlivosti dané ze zákona nevyjadřujeme ke konkrétním případům, kterými se náš úřad zabývá,“ uvedla pro Respekt. Dodala k tomu jen to, že se „věc poměrně rychle vyřeší“. Ani ministerstvo zahraničních věcí se k situaci nevyjádřilo.