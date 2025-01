Tři facky Roberta Fica a studentova nepodaná ruka prezidentovi

Podstatnější ale je, že pokud by vznikl na Slovensku žebříček, kdo je relevantní v posuzování slušného chování, na posledním místě by byl Robert Fico, před ním by se o příčky prali Ľuboš Blaha a Andrej Danko atd. Politici, kteří slovenskou prezidentku pravidelně označovali za k***u, prostitutku, kteří neustále někoho urážejí, vymýšlejí si, a především, politici, kteří jezdí do Moskvy klanět se masovému vrahovi Vladimiru Putinovi, prostě nejsou slušní lidé.