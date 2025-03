Srbští studenti ovládají ulice. Mají ale na to ovládnout systém?

Současné srbské protestní hnutí vzniklo jako reakce na událost z loňského 1. listopadu, kdy se na čerstvě zrekonstruovaném vlakovém nádraží ve městě Novi Sad zřítil mnohatunový betonový přístřešek a zabil patnáct lidí, včetně tří dětí. Dalších několik lidí bylo zraněno. Srbští studenti od té doby pořádají masové protesty a blokády, bojkotují svá vysokoškolská studia a požadují od příslušných orgánů, aby událost prošetřily a viníky potrestaly. Za celé čtyři a půl měsíce to podle nich státní instituce neudělaly (dle studentů chybí například kompletní dokumentace rekonstrukčních prací na novosadském nádraží), protože za vším stojí obludná a všudypřítomná korupce. Srbská vláda tvrdí, že studentské protesty jsou placené ze zahraničí – což je nejen nepodložené, ale ani to nedává příliš velký smysl; prezident Aleksandar Vučić má velmi dobré vztahy jak se západními mocnostmi (a to včetně současné vlády prezidenta Donalda Trumpa), tak s Ruskem i Čínou. Rozsáhlé studentské hnutí je hnáno touhou žít v normální zemi, kde vládne právo a spravedlnost – a jak ukázal i sobotní protest, má velkou společenskou podporu. Nenabízí však (zatím) žádnou politickou alternativu k současné reprezentaci – studenti nemají jasného vůdce a nejsou spjati s žádnou politickou stranou. V tom sice spočívá jejich široká podpora od lidí z celého Srbska, ale ukazuje to také na zřejmý limit demonstrací – totiž na nejasnost toho, co bude po nich.