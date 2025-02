„Korupce zabíjí,“ demonstrují studenti. Zemědělci je chrání traktory před útočníky

Heslem tříměsíčních protestů a blokád různých institucí a silnic je „korupce zabíjí“. „Ten přístřešek byl šedesát let starý. Šedesát let na to nikdo nesáhl. A pak to při rekonstrukci neodborně zatížili nějakými spíše dekorativními prvky a důsledek už známe,“ říká Nebojša. Velkou část dokumentů už vláda zveřejnila a řada lidí včetně ministra dopravy byla dočasně vzata do vazby, podle studentů ze stavebních fakult toho ale ještě hodně chybí.