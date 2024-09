Premiér pod tlakem Skopečka a Stanjury? I kdyby, no a co?

2. Kuba má pravdu, Piráti se chovají jako děti. Úterní pirátská tiskovka byla přehlídkou hysterie, která se pramálo hodí do dnešní doby. V roce 2017 mohla vypadat pirátská strategie „Pusťte nás na ně“ přirozeně, protože byla spojená s příchodem do vysoké politiky a mladickým rozčilením. Ovšem dnes jsme my a hlavně Piráti jinde. Vidět najednou za každým stromem „nafialovo přebarvené“ kmotry a říkat, že Fiala se chová jako diktátor (což prohlásil plzeňský hejtman Rudolf Špoták) poté, co Bartošova strana seděla s tímhle „diktátorem“ bez problémů tři roky ve vládě, je jen signálem, že se na Piráty nedá při správě Česka ve složité době spolehnout. Fialův vnitrostranický oponent Martin Kuba to ohodnotil jako dětské chování a coby metafora to sedí.