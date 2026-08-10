Polemika: Co způsobí neúčast prezidenta Pavla u voleb
Je problém, když dá hlava státu přednost zahraniční dovolené s přáteli před možností ovlivnit, kdo nás bude zastupovat
Prezident Petr Pavel se rozhodl, že nevyužije své právo volit, a odjel na zahraniční dovolenou se přáteli. Hrad již dříve uvedl, že chyba v plánování ho mrzí; ve středu pak sdělil, že své rozhodnutí zatím nepřehodnotil. Pavel mohl volit do zastupitelstva obce Černouček na Litoměřicku, kde má bydliště; senátní volby se zde letos nekonají. Prezident přitom termín voleb sám formálně stanovil. Jeho rozhodnutí označily za nešťastné opoziční strany i politologové, debatu ještě rozvířila první dáma Eva Pavlová svým vyjádřením, že stát neumožnil lidem volit ze zahraničí či z jiného místa v Česku. O tom, zda (případně jak velká) je to chyba a jaký vliv bude mít jeho krok na veřejnost a Česko, polemizují Marek Švehla a Ondřej Kundra:
Prezident jel na dovolenou místo k volbám. No a co?
Nepřátelé demokracie v jejích jemných detailech, péčí o právní stát a nezávislé instituce počínaje a poctivou snahou o začlenění do společenství demokratických zemí konče, mají jednu velkou výhodu: do kritiky či pobouření nad eventuálními chybami a poklesky politiků demokratického tábora se spolu s nimi razantně pouští i demokraté a nezávislá demokratická média.
Každý má právo nevolit, ale hlava státu není každý
Městské rady rozhodují o stavbách čističek, opravě chodníků, rekonstrukci náměstí… Nehrozí tedy, že špatná volba může přivodit nasměrování demokracie do extremistických, autoritářských poloh. Prezident Petr Pavel se rozhodl dát před komunálními volbami přednost dovolené s přáteli na motorkách v Maroku a snadno si tak s ohledem na výše řečené může říkat, že svět se pojednou nezboří. Takový pohled je ale mylný, slovy bývalého francouzského diplomata Talleyranda, „je to horší než zločin, je to chyba“.
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