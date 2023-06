Nejde jen o „únosce“ Ševčíka

Miroslav Ševčík s největší pravděpodobností brzy skončí v čele Národohospodářské fakulty VŠE. To je zpráva, na kterou čeká akademický svět už dlouho. Intenzivně téměř rok od doby, kdy ho spřízněný fakultní senát schválil jako děkana. Ale v úhrnu je otázka vracející se posledních deset až patnáct let, kdy se Miroslav Ševčík objevoval ve vedení Národohospodářské fakulty nebo využíval autoritu vysokoškolského vyučujícího a ekonomického experta, aby legitimizoval extrémní názory na demonstracích svolávaných dezinformátory či antisystémovými silami.

Návrh na jeho odvolání z děkanské funkce v pondělí večer posvětil velký akademický senát univerzity a vypadá to, že rektor Petr Dvořák tento krok skutečně udělá. Závěr je výsledkem procesu, který Dvořák nastartoval v březnu. Řada kontroverzí, kdy Ševčík psal například bývalým studentům, aby volili „jeho“ Trikolóru, tehdy vyvrcholila tím, že se zapojil do incidentu před Národním muzeem, kam se vydal dav protestující na Václavském náměstí proti vládním opatřením a podpoře Ukrajiny. Část demonstrantů se pokusila vniknout do muzea se záměrem strhnout ukrajinskou vlajku na jeho průčelí. Do střetu s policejními těžkooděnci se zapojil i Ševčík. Poté vysvětloval, že šel náhodou kolem a chtěl pomoci zraněnému.