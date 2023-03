Špiní jméno naší školy, neslo se studentskou demonstrací na akci Stop Ševčík!

Rozruch kolem děkana Národohospodářské fakulty VŠE Miroslava Ševčíka ve středu vyvrcholil studentskou demonstrací na náměstí Winstona Churchilla před budovou univerzity. Protest s názvem „Stop Ševčík!“ reagoval na sobotní incident před Národním muzeem, kam se vydal dav protestující na přilehlém Václavském náměstí proti vládním opatřením v oblasti ekonomiky a podpoře Ukrajiny. Část demonstrantů se později pokusila vniknout do muzea s tím, že chtěli strhnout ukrajinskou vlajku, která visí na jeho průčelí. Do střetu s policejními silami se zapojil také děkan Ševčík. Poté vysvětloval, že šel jen náhodou kolem a neměl s demonstrací nic společného. Rektor VŠE Petr Dvořák ho v pondělí vyzval k rezignaci na akademickou funkci kvůli tomu, že kazí dobrou pověst školy, a dal mu čas do úterního dopoledne. O den později Ševčík přišel s prohlášením, že chce více času a nadále zůstává děkanem Národohospodářské fakulty.

„Studenti se tady sešli proto, že chtějí dát najevo, že podporují vedení VŠE v krocích proti panu Ševčíkovi a že si také nemyslí, že by měl být děkanem jedné z fakult,“ shrnuje doktorand z fakulty finančnictví a účetnictví na VŠE a člen univerzitního akademického senátu Lukáš Hulínský důvod, proč bylo v půl jedné celé náměstí před univerzitou zaplněno studenty. S tím souhlasí i další studenti, kteří si mezi semináři udělali čas a na protest přišli.