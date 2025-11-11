0:00
11. 11. 20252 minuty

Nebezpečné nápady poslance Libora Vondráčka

Idea Česka, které neslouží Západu ani Východu, je absolutně zcestná

Ondřej Kundra

Ke sporu o vyvěšování ukrajinských vlajek na parlamentu a dalších státních institucích se vyjádřil i poslanec zvolený na kandidátce SPD (a předseda Svobodných) Libor Vondráček. Poté, co šéf SPD a novopečený předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura nechal demonstrativně ukrajinskou vlajku z dolní sněmovny odstranit, Vondráček na síť X napsal: „Na českých úředních budovách mají kromě státních návštěv apod. vlát jen vlajky českého původu. Čeští politici mají sloužit českému lidu, nemají sloužit ani západu ani východu.“

Jde o totální nepochopení, o co v ruské agresi jde. Rusko je strůjce války, denně na Ukrajině zabíjí nejen ukrajinské vojáky bránící svobodu své země, ale i civilisty včetně mnoha žen a dětí. Tím, že vyvěšujeme ukrajinské vlajky, dáváme jasně najevo, že si uvědomujeme, kdo je viník a kdo oběť. Jde o projev solidarity, pro Václava Havla a další disidenty bylo v komunistických žalářích důležité vědět, že na ně někdo venku myslí. Podobně důležité je to nyní i pro Ukrajince: vědí, že v tom nejsou sami.

„Dnes v ukrajinském parlamentu vedle naší státní vlajky vlaje státní prapor České republiky. Na znamení vděčnosti českému lidu za obrovskou pomoc a podporu Ukrajině, která se stala obětí nepřátelské ruské agrese. Za soucit. Za solidaritu. Stejně jako miliony Ukrajinců a Ukrajinek nikdy nezapomenu na pohostinné přijetí, útočiště a ochranu, které našim lidem poskytli Češi,“ komentoval odstranění ukrajinské vlajky a následnou reakci několika poslaneckých frakcí – opětovné vyvěšení vlajky – předseda ukrajinského parlamentu Ruslan Stefančuk.

Když Vondráček mluví o službě českému lidu, pak v našem životním zájmu je dodávat co nejvíce zbraní Ukrajině. Když to nebudeme dělat, Ukrajina bude slabší a válka se přenese blíže našim hranicím a domovům včetně toho Vondráčkova.

