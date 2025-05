Motoristům klesají preference. Není to ale úplně jedno? Český antisystém je stále hodně silný

Každopádně počet stranických uskupení, které nakonec překonají pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do parlamentu, bude pro konečné počty a sestavování vlády opět klíčový – stejně jako v roce 2021. Přitom v posledních dvou měsících osciluje počet předpokládaných antisystémových mandátů v Poslanecké sněmovně podle průzkumů agentur STEM, Median a Kantar od 37 do 52. Druhá hodnota by přitom byla nejsilnější podporou antisystému od listopadu 1989 a nastala by za předpokladu, že se do sněmovny dostanou všechny antisystémové strany, které se pohybují nad pěti procenty, tedy SPD, Stačilo! a Motoristé.