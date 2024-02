Modernizace státu: Česko narazilo na hranice své ochoty anebo svých možností 

Známá zkušenost nás učí, že země si o sobě rády vytvářejí mýty podporující přesvědčení, že jsou lepší, než odpovídá realitě. Rozšířená česká legenda říká, že máme velký ekonomický a společenský potenciál. Že jsme to dokázali už za první republiky, kdy jsme patřili mezi nejvyspělejší země Evropy. Později jsme se propadli, ale za to mohly vnější okolnosti v podobě komunismu importovaného z Ruska. A pokud teď po jeho konci nebudeme brzděni jinými vnějšími překážkami (třeba bruselskou byrokracií), můžeme zase patřit k nejlepším. Schopností a vůle na to máme dost.

Tenhle narativ se dobře poslouchá, rádi ho tedy šíří i politici před každými volbami. Přitom oni sami jsou důkazem, jak je celé tohle vyprávění vachrlaté. Možná to nic neukazuje lépe než český vztah k potírání korupce.