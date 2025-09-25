Česká předvolební kampaň churaví. Politici se nestydí vykládat nebezpečné nesmysly
Anebo budeme jako jediní na světě pořádat referendum o nákupu tanků a stíhaček?
„Fyzicky mě bolí to poslouchat,“ ulevila si v jedné z posledních předvolebních debat ministryně obrany Jana Černochová poté, kdy ve studiu CNN Prima News domluvily její politické soupeřky. A popravdě – ministryni rozumíme…
Ekonomka a pražská lídryně uskupení SPD Markéta Šichtařová tvrdila, že lepší než s USA, Německem, Británií a dalšími státy NATO je domluvit vojenské partnerství se Srbskem, Maďarskem nebo Slovenskem, protože nám jsou „bližší“. Po vznesení pochybností, zda by to na potenciální nepřátele stačilo, Šichtařová dodala, že „naše obranná koncepce by musela být přebudovaná tak, abychom se byli schopni sami bránit“. Proti komu (o to totiž taky jde) a za kolik, zůstalo bez vysvětlení.
Pražská lídryně Stačilo! Jana Maláčová pro změnu plánuje, že o vojenském partnerství a armádních akvizicích se bude rozhodovat v referendech. „My chceme, aby o důležitých věcech rozhodovali občané této země,“ pronesla důrazně Maláčová.
Předvolebních diskusí je letos hodně, vejde se do nich tedy i hodně nesmyslů. Třeba když delegátka SPD s vážnou tváří tvrdila, že nedostatek bytů určených ke koupi do osobního vlastnictví vyřešíme tím, že vykážeme z Česka ilegální migranty.
