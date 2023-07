Kdo ocení zpomalení nárůstu důchodů

Sněmovna schválila ve středu novelu, která od září zpomalí zvyšování důchodů. Za dvacet měsíců vlády Petra Fialy se důchody zvýšily o 31 procent, na současných průměrných 20 300 korun. Během posledních pěti let důchody narostly ze čtyřiceti na padesát procent průměrného (nezdaněného) platu. Na druhou stranu jen za první čtvrtletí tohoto roku se na důchodech vyplatilo o dvacet pět miliard korun více, než se vybralo na penzijním pojištění, tedy „důchodových daních“. Propad je to stejný jako za celý minulý rok.

Ti, kdo pracují, už nestačí platit tolik, aby to uživilo seniory, kteří žijí jen z důchodu. Peníze, kterými v minulosti senioři přispěli do důchodového systému, jsou dávno pryč, spotřebovali je jejich předkové. Populace stárne, zvyšuje se věk dožití a na dva a půl milionu současných seniorů tu máme zhruba šest milionů pracujících (včetně pracujících důchodců), kteří na důchody přispívají. To nestačí. Hlavně od chvíle, co před pěti lety vláda Andreje Babiše zavedla vzorec výpočtu penze, který je začal zvedat příliš rychle. Na důchody jde dnes skoro deset procent HDP - a pokud by se dál zvyšovalo podle Babiše, hrozilo by zřejmě zhroucení státních financí.