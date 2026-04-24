Ján Markoš: Jak se dnes kalí voda? Sonda do světa vládní propagandistky Miriam Šramové
Fanoušci Mimi Šramové nechápou, že opravdový novinář stojí na straně občanů, nikoli politiků
„Pane Paro, minule jsme si povídali o tom, že v sérii Kuciak tři nevidíte nějakou nadstavbu, nějakou vyšší úroveň dokazování. Tak o čem si budeme povídat dnes?“
Právě jste si přečetli úvodní repliku „rozhovoru“, který v pondělí zveřejnila Miriam Šramová (slovenská influencerka z dezinformační scény – pozn. red.). „Mluví“ v něm s Marianem Kočnerem (telefonicky připojeným z Leopoldova – pozn. red.) a jeho obhájcem (a zároveň poradcem premiéra) Markem Parem. Tato replika obsahuje esenci celého videa.
Nejde ani tak o zvláštní označení „série Kuciak tři“, které dehonestujícím způsobem přirovnává soudní proces týkající se vraždy k televiznímu seriálu. Přestože samozřejmě i tento moment je ostudný.
Ještě důležitější se mi však zdá být závěrečná otázka Šramové: „Tak o čem si budeme povídat dnes?“ Žádná skutečná novinářka by nenechala téma rozhovoru na respondentovi. Šramová tak bez jakéhokoli studu činí.
