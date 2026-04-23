Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Goodbye, Orbán
Česko23. 4. 20264 minuty

Babišovy firmy rozjíždějí prodej levných čínských aut. Ovlivnilo to zákaz senátního letadla na Tchaj-wan?

Žádná "pragmatická politika" ještě nikdy nebyla tolik pragmatická

Marek Švehla

Andrej Babiš si nepřeje, aby předseda horní komory parlamentu Miloš Vystrčil použil k parlamentní návštěvě Tchaj-wanu vládní letadlo. A nejradši by byl, kdyby se na Tchaj-wan neletělo vůbec. „Hodnotová politika nic nepřinesla. My budeme dělat pragmatickou politiku,“ prohlásil Babiš tento týden s tím, že k pragmatické politice patří i obnovení přátelských vazeb na Čínu.

Jenže předseda vlády nám neřekl všechno. Zamlčel, že v jeho pojetí má onen „pragmatismus“ také osobní majetkový rozměr. V obchodě s Čínou totiž není Babiš naprosto neutrální. Jak Respekt zjistil kontrolou Babišových podnikatelských aktivit, firma jeho rodiny Agrofert začala vydělávat kromě mnoha jiných věcí i na prodeji čínských osobních aut a jeho náhlý odpor k cestám na Tchaj-wan s tím velmi pravděpodobně může souviset.

Babišův byznys s čínskými auty není vidět tak snadno jako jeho řepková pole, chemičky nebo jogurty v supermarketech. Na starosti jej má dceřiná firma Agrofertu Agrotec. Ta funguje už tři desítky let a donedávna se zabývala hlavně prodejem a opravami zemědělských strojů. V poslední době k nim přibrala i prodej aut Škoda nebo KIA a slouží také jako zástupce italské automobilky DR Automobiles pro Česko a Slovensko.

Mohlo by vás zajímat

