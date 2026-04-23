Víc práce za stejné peníze s méně lidmi. Úřady čelí škrtům
Úředníci jsou přetíženi a odcházejí, někde se mluví o krizovém scénáři, jinde o stávce
Některé tuzemské úřady, jako třeba veterináři, hygienici nebo meteorologové, hlásí: Po letech škrtů a krizového provozu už není možné nám dál snižovat počet lidí a brát peníze ve jménu tlaku na efektivitu – pokud tomu tak bude, nebudeme moci plnit své povinnosti. Politici koalice pod vedením Andreje Babiše ale trvají na svém: každý úřad by měl snížit své náklady minimálně o šest procent, někde i více.
Kabinet ve složení hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě tak pokračuje v trendu posledních let, který ve výsledku pro odborné úřady starající se o boj s týráním zvířat, únosné hygienické podmínky nebo o varování před přírodními živly znamená povinnost zvládnout narůstající agendu v menším počtu personálních sil. Nehledě na politické obsazení vládních postů politici v posledních dvou dekádách tlačili na snižování personálních stavů úředníků – což se jim dařilo a podíl lidí zaměstnaných státem je v Česku dnes zhruba na průměru Evropské unie. Kdo chce jít níž, říkají znalci byrokratického zázemí, ten se musí rozloučit s něčím, jako je občansky vstřícný a fungující stát.
Bude stávka?
„Zdravíme vás a máme pro vás důležitou zprávu. Chceme zásadně odmítnout lži dinosaura české politiky, který tam je desítky let, pana dozimetra Pospíšila. Ten na sítích lže o tom, že my nechceme nic dělat proti týrání zvířat. Není to pravda. Naopak připravujeme novou legislativu, pomocí které zpřísníme spodní sazby trestných činů za týrání zvířat,“ říká ve svém nedávném propagandistickém videu premiér Andrej Babiš ve společnosti své pravé ruky Karla Havlíčka.
