Nora Fridrichová: Odborníci na větrníky v RRTV
To je mi ale náhodička. RRTV opět oprášila stejný model jako před dvěma lety, než skončil pořad České televize 168 hodin. Dnes se zaměřila na Reportéry ČT. A znovu vytahuje stejné téma - větrníky. A podle RRTV i stejný problém – v reportáži chyběli „odborníci proti větrníkům“. Jenže víte, proč chyběli? Protože nejsou! Ledaže byste je hledali u Motoristů nebo v SPD. Ale třeba na ČVUT kroutili hlavami, že tedy ani jednoho. Věda prostě s větrníky problém nemá. Ale kam byste s tím na RRTV. Uběhly dva roky a odborníky proti větrníkům požaduje znovu. Reportáž bez nich v Reportérech ČT byla „nevyvážená a neobjektivní”.
RRTV to navíc nazývá „Upozorněním na porušení zákona”. Neznamená to sice rozhodně, že k porušení zákona došlo, to v České republice může konstatovat jedině soud. Ale takový ředitel televize Souček to po RRTV klidně zopakuje a dodá, no ale vy porušujete zákon, tak to vás musíme zrušit.
A nezapomeňme na Radu České televize. Tam tuto kauzu větrníků pomáhá rozfoukat radní Pavel Matocha. Že je proti reportáži o větrnících zrovna tento pobočník uhlobarona a majitele těch nejšpinavějších uhelných elektráren Pavla Tykače, je samozřejmě jen náhoda. Na druhou stranu, vesmír funguje. Víc práce než s větrníky bude teď Matocha mít s NCOZ. Boží větrné mlýny…
Nora Fridrichová je novinářka.
