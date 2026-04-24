24. 4. 20262 minuty

Nora Fridrichová: Odborníci na větrníky v RRTV 

Každé všední ráno najdete na webu Respektu postřeh osobností k aktuálním událostem

Nora Fridrichová

To je mi ale náhodička. RRTV opět oprášila stejný model jako před dvěma lety, než skončil pořad České televize 168 hodin. Dnes se zaměřila na Reportéry ČT. A znovu vytahuje stejné téma - větrníky. A podle RRTV i stejný problém – v reportáži chyběli „odborníci proti větrníkům“. Jenže víte, proč chyběli? Protože nejsou! Ledaže byste je hledali u Motoristů nebo v SPD. Ale třeba na ČVUT kroutili hlavami, že tedy ani jednoho. Věda prostě s větrníky problém nemá. Ale kam byste s tím na RRTV. Uběhly dva roky a odborníky proti větrníkům požaduje znovu. Reportáž bez nich v  Reportérech ČT byla „nevyvážená a neobjektivní”.

RRTV to navíc nazývá „Upozorněním na porušení zákona”. Neznamená to sice rozhodně, že k porušení zákona došlo, to v České republice může konstatovat jedině soud. Ale takový ředitel televize Souček to po RRTV klidně zopakuje a dodá, no ale vy porušujete zákon, tak to vás musíme zrušit. 

A nezapomeňme na Radu České televize. Tam tuto kauzu větrníků pomáhá rozfoukat radní Pavel Matocha. Že je proti reportáži o větrnících zrovna tento pobočník uhlobarona a majitele těch nejšpinavějších uhelných elektráren Pavla Tykače, je samozřejmě jen náhoda. Na druhou stranu, vesmír funguje. Víc práce než s větrníky bude teď Matocha mít s NCOZ. Boží větrné mlýny…

Nora Fridrichová je novinářka.

