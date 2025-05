Jaderný projekt století se komplikuje

V tuto chvíli zatím nikdo neví, jak dlouho se bude soud francouzskou žalobou zabývat, samotný soud to na dotaz nedokázal předpovědět. To je klíčové. Vládní politici, například ministr průmysl Lukáš Vlček a premiér Petr Fiala, doufají, že to bude rychlé, protože „věří, že si je soud vědom všech souvislostí a rizik“. Ministr Vlček k tomu dodává, že pozastavení podpisu smlouvy může mít negativní ekonomické dopady, vedení společnosti ČEZ, která Dukovany provozuje, už uvedla, že případné škody bude vymáhat po EDF.