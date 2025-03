Inspirativní dánský plán pro svět bez přátelské Ameriky a s nepřátelským Ruskem

Na vrchol pentagramu napsala slovo „bezpečnost“. Do ní neřadí jen situaci své země, ale i budoucnost Ukrajiny. Dánsko a Evropa musejí podle ní rychle a výrazně přezbrojit. Do dalšího rohu zařadila „pracovní místa, růst, konkurenceschopnost“. Vidí to podobně jako někdejší prezident Evropské centrální banky Mario Draghi, tedy že je třeba omezit byrokracii, zrychlit rozhodování a posílit ekonomiku.