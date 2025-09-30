Autorita slovenského státu je v troskách
Jak mám brát vážně stát, který mi ústavou přikazuje chovat se podle názorů nacionalistů a katolické církve?
Stát, který si autoritu vynucuje na svých občanech potlačováním jejich lidské identity, tuto autoritu ve skutečnosti ztrácí. Jak říká filozofka Hannah Arendt, „autorita funguje, jen když nepoužívá násilí“.
Stát právě toto násilí použil – byť zatím jen byrokratickou formou – v novele ústavy, která upírá konkrétním lidem jejich svobodu. Z textu je zároveň zřejmé, že pokud by se pokusili navzdory paragrafům žít jako svobodní lidé, stát použije i násilí.
Jak mám brát vážně stát, který zužuje lidskou přirozenost do dvou tupých kolonek „muž, žena“ a ohání se bludným a bloudícím pojmem „národní identita“?
Spisovatel Christopher Hitchens ve svých Listech mladému skeptikovi popisuje svůj souboj s americkými úřady, které ho nutily, aby si v dotazníku vybral „rasu“. Hitchens do této kolonky tvrdohlavě psal slovo „člověk“. Až jednoho dne zmizela.
