KLDR
37 článků
Agenda4 minuty
Kim a Krym aneb Neklidný týden Vladimira Putina
Ondřej Kundra16. 9. 2023
Kontext6 minut
Dvě Koreje, dvě komanda, dva pokusy zabít prezidenty
Ivan Lamper29. 1. 2021
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Denní menu6 minut
Možné je všechno a nic. Kim i Trump jsou nevyzpytatelné figury
Nicole Martincová11. 6. 2018
Politika11 minut
Mladí Jihokorejci nejsou příliš nakloněni sjednocení. Jeden národ jim nic neříká
Nicole Martincová8. 6. 2018
Denní menu3 minuty
Kim před summitem s Trumpem upevňuje svou moc. Vyměnil tři velitele armády
Nicole Martincová4. 6. 2018